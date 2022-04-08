歐協聯｜羅馬爆冷不敵波杜基林特　摩連奴領軍3次交手不勝　斥人造草場弄傷麾下 (17:55)

羅馬曾在歐協聯分組賽先作客慘負波杜基林特1：6，後主場作賽也只能打和2：2。羅馬此役完半場前藉中場羅倫素柏歷堅尼打開紀錄，其後卻被波軍於56和89分鐘破門，終以1：2敗走。

羅馬守將基安盧卡文仙尼此役在69分鐘傷出，摩連奴說：「最令我憂心的是文仙尼。他因為人造草場而受傷。在這樣的場比賽是荒謬的。」摩帥有信心可在次回合於主場反敗為勝。

摩連奴賽前發生一段小插曲，話說當他在挪威的酒店步出停車場時，約30名球迷等候他，在他拒絕接觸後，有人投擲雪球及差點擊他。另外，羅倫素柏歷堅尼稱，波軍教練古特遜賽後向羅馬門將訓練員紐奴高美斯施襲。挪威警方其後介入，已向有關人士查問了解。

同日另一仗李斯特城在占美華迪未及復出下，與客軍燕豪芬互交白卷。馬賽則憑謝臣山度士拔頭籌，皮耶射入世界波，主場以2：1挫PAOK，但謝臣山度士完場前「兩黃一紅」，次回合勢需停賽。

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