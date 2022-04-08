歐霸｜巴塞韋斯咸齊和波　費倫托利斯歸咎草地質素　莫耶斯斥狂迷衝入場打斷反擊 (14:07)

巴塞早段有碧基因傷退下火線，由基文迪朗格勒入替鎮守後防。法蘭克福控球率雖只得34%，惟全場錄得16次埋門，多巴塞逾一倍，並憑卡拿夫47分鐘的世界波取得領先。巴塞66分鐘以一次短傳組織，由費倫托利斯禁區內快射扳平。主隊完場前有後衛杜達兩黃一紅被逐，仍能順利保住和局。

巴塞連續3場首回合均賽和對手，費倫托利斯賽後指球場狀態非最理想，但又說：「我們是專業球員，這並非藉口。作為巴塞一員，我們要在餘下賽事中全力以赴。」沙維亦認同場地質素欠佳，形容敵軍反擊形同「魔鬼」，對球隊力保不敗感滿意。

韋斯咸則在半場踢少一人下，主場遭里昂逼和1：1。賽事下半場兩度因球迷闖入球場，令球證無奈吹停比賽，當中第2次更在主隊今仗罕有的反擊機會期間發生。「鎚仔幫」領隊莫耶斯對此感困惑，認為涉事球迷舉動無助球隊爭勝。

歐協聯方面，李斯特城主場與燕豪芬互交白卷；羅馬則以1：2反負挪威球隊波杜基林特，繼分組賽再作客不敵對方。

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