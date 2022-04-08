劍擊｜世青冠軍鄭鐵男剖白奪金心情　盼再累積經驗　未敢輕言追趕張家朗 (11:59)

鄭鐵男認為，能夠在少年組初登世界之巔，盡力而為的心態成箇中關鍵，指今年將為最後一年參與17歲以下的少年組賽事，不願就此留下任何遺憾，「不要打完一場感到疲累，下仗就『Hea打』，不想有太多遺憾，為自己而戰」。

「奧運劍神」張家朗5年前亦曾揚威世青賽，鄭鐵男奪金後，獲港隊教練Greg盛讚有力追逐師兄的成就。然而仍在拔萃男書院就讀中五的鄭鐵男，自言只是一名熱愛劍擊的孩子，與身為職業劍手的對方存在差距，「仍有很多小失誤要調整，我跟他（張家朗）的打法亦很不同，要達到其水平，還需要經歷更多，累積更多比賽經驗，或待考畢文憑試（DSE）後再加以研究」。

此外，旅美港將佘繕妡及李澤峰分別獲頒全美大學體育協會（NCAA）大西洋沿岸聯盟（ACC）最佳女重劍手及最佳男佩劍手獎項。就讀聖母大學的佘繕妡上月首奪NCAA女重冠軍，成為香港史上第二人。就讀杜克大學的李澤峰，則於男佩飲恨奪亞。

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