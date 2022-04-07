上帝之手｜馬拉當拿經典球衣拍賣　底價4100萬　女兒稱球衣非建功版本 (20:27)

2020年11月離世的阿根廷隊名宿馬拉當拿，於1986年墨西哥世盃8強以「一手一腳」淘汰英格蘭隊，他該役身穿的球衣將於4月20日開始拍賣，估計這件被形容為「世上球壇最具標誌性的球衣」，將可以400萬鎊（約4100萬港元）至600萬鎊（約6150萬港元）成交。不過，馬拉當拿女兒向家鄉電台表示，被拍賣的並非建功版本。
馬拉當拿該仗在51分鐘藉「上帝之手」先開紀錄，後於55分鐘取得「世紀金球」，由中場開始過關斬將，最後扭過英格蘭門將施路頓射成2：0。英軍至81分鐘由連尼加破蛋，終以1：2敗陣。馬拉當拿賽後與英軍中場鶴治交換球衣，對方正是今次委託拍賣「老馬」戰衣的人，估計底價為400萬鎊，最高料是600萬鎊，拍賣日期由4月20日至5月4日。
這件球衣自2002年開始被借至曼徹斯特市的國家足球博物館展覽，但將改在倫敦拍賣行的畫廊展出。不過，馬拉當拿女兒Dalma稱，被拍賣的為父親上半場所穿的球衣，下半場球衣在他人手上，但不便公開其身分。鶴治發言人否認，表示拍賣品已經鑑定及檢查，屬老馬建功時所穿的球衣，蘇富比網站指出：「球衣整體狀况良好，整件衫有小斑點，只有前面底部有點脫線。」
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