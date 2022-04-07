英超｜愛華頓連敗陷降班邊緣　林柏特遭球迷促下台　稱專注惡鬥前列勁敵 (18:15)

般尼前鋒哥尼特於12分鐘助攻守將彌敦哥連斯開紀錄，愛華頓鋒將李察利臣在18和41分鐘射入12碼反超前。般尼其後憑積洛迪古斯及哥尼特，分別於57和85分鐘建功，得以險勝3：2，使1月尾上任的敵帥林柏特，各項賽事領軍12場第8次落敗，成為下個被炒領隊大熱。

林柏特說：「我們唯一可做的是在球場有好表現，還有9場英超，我會為它們付出一切。」惟「拖肥」餘下的對手有不少強隊，依次是曼聯、利物浦、車路士和阿仙奴等。「林伯」亦預言下仗碰「紅魔」相當難打，「這將是一場完全不同的比賽，我們理解現在的壓力，不能假裝這場敗仗沒有發生」。

愛華頓今季聯賽15次客場錄得1勝3和11負，乃聯賽中成績最差一隊，般尼領隊戴治揶揄道：「你可以感覺到對方是一支不知道如何爭勝的球隊，這是一批不懂得作客比賽的球員。」

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