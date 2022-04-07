疫情｜體育處所有限度重開　港足偕東方料下周一復操　港籃將重投訓練迎亞運 (15:27)

港府表示，體育處所及泳池在符合特定規定下，可用作部分賽事的準備工作，包括為備戰或爭取資格參加9月展開的杭州亞運、亞殘會、成都世界大學生運動會或亞洲足協賽事，使用者入場時必須符合使用「安心出行」和疫苗通行證等規定。

港足將於6月中到印度參與亞洲盃外圍賽，港超球隊東方龍獅於6月底到台南參加亞協盃，足總主席貝鈞奇及東方龍獅確認，因需時通知教練、球員及編排場地，兩隊暫定最快下周一起可到將軍澳足球訓練中心（FTC）復操。港足新帥安達臣將訂出任內首份名單展開操練。東方補充，外援將會陸續返港歸隊，至於傑志及理文將於本月中分途出戰亞冠盃及亞協附加賽，現於泰國集訓備戰。

香港籃球總會亦公布，與民政署及康文署協調後，香港籃球代表隊計劃於下星期重啟訓練，男、女子隊將配合政府現行防疫措施，下星期開始在康文署轄下體育館備戰亞運。

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