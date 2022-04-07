歐聯8強｜賓施馬戴帽為皇馬拆車　安察洛堤讚如紅酒愈老愈醇　杜曹促藍戰士振作 (12:21)

皇馬主帥安察洛堤賽前新冠病毒檢測恢復陰性，即日趕赴倫敦領軍。21分鐘，賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞撞牆配合後，再接應對方傳中迎頂破網，助「銀河艦隊」取得領先。這名法國隊射手3分鐘後再施展頂上功夫，擺脫堤亞高施華後銅頭一搖頂成2：0。車路士40分鐘以頭槌還以顏色，由夏維斯建功追近；惟換邊後不足1分鐘，門將艾度亞文迪一次誤傳，讓賓施馬截去皮球後輕鬆射入空門。皇馬首回合先拔頭籌，下周在班拿貝持兩球優勢。

賓施馬繼16強次回合反勝巴黎聖日耳門（PSG）後再演帽子戲法，成為歷來第2名球員在連續兩場歐聯淘汰賽「戴帽」。他本季歐聯累積11個入球，超越名宿方亭成為單季歐戰入球最多的法籍球員，賽後說道：「能夠入球已很好，若能入2、3球就更好。我很高興，不單是取得進帳。我們充滿爭勝欲，行軍流暢，將機會好好把握。當然，賽事仍有很多可能性，還是要保持專注。」

安察洛堤亦盛讚賓施馬如紅酒「愈老愈好」，認為對方深知能力愈大、責任愈大，每一天都展現領袖風範，「他洞悉自己是球隊重要一員，展現很強的個性，成為眾人的榜樣」。車路士領隊杜曹則認為，球隊在國際賽期後判若兩隊，5日內在主場吞下連敗，指自己和球員須盡快找回自我，才可走出困境。

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