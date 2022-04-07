劍擊｜教練Greg讚鄭鐵男努力換回報 稱風格與張家朗相異惟潛力接近 (02:58)

17歲劍擊港將鄭鐵男昨晚（6日）揚威迪拜，於世青賽男子少年組花劍個人賽封王。去年有份助張家朗稱霸東京奧運的教練Greg，接受本報訪問時讚揚這名小將以努力換得回報，又稱他與張家朗風格有異，但若繼續肯下苦功，團隊將盡力引領他打出潛能，成為另一顆閃耀國際大賽的星將。
相關報道：劍擊｜新星鄭鐵男世青少年組花劍封王 奪港歷來第4金
鄭鐵男昨晚過關斬將，於決賽大勝德國隊劍手，成為計算世青及世少組別在內，香港第4名世青賽冠軍劍手。他與張家朗同為左手將，如今同樣是亞青及世青雙料冠軍，外界難免將二人比較，但早前與他在歐洲集訓的Greg表示，昨日打法進取的鄭鐵男，與張家朗風格不盡相同，「他們雖是同樣左手握劍，但打法其實不太相似。不過，我們都希望及相信他可追逐張家朗的成就，教練團會盡力助他發揮所有潛能，以達到此目標」。
鄭鐵男今日轉戰青年組團體賽，之後將返港繼續中五學業。繼續身處歐洲領花劍隊集訓的Greg，表示希望這名小將盡快踏上全職路，他說：「過去數月，他在歐洲非常努力地隨教練Maurizio及Guillaume訓練，絕對值得連奪亞青及世青冠軍，希望他會盡快加入全職行列，繼續爭取佳績。」
其他報道：桌球｜傅家俊復出首戰飲恨 享受比賽心態不變 隔離措施左右下季征途
其他報道：英超｜榜首戰球證出身曼市惹爭議 VAR裁判被指曾漏判曼城手球