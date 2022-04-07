劍擊｜新星鄭鐵男世青少年組花劍封王 奪港歷來第4金 (00:01)

鄭鐵男前天於迪拜出戰青年組32強止步，昨日收拾心情，轉戰少年組從64強打起，先以15：5輕取捷克隊劍手，再接連大勝突尼斯隊及美國隊對手，躋身8強。他緊接與法國隊對手陷入苦戰，以15：12晉級後，遇上美國隊的Andrew Chen。鄭鐵男於這場4強戰開賽即連取兩劍，即使尾段被對方搶攻追平13：13，但頂住壓力再贏兩劍，刺進決賽。

面對年輕4個月的德國隊小將Ruben Lindner，同樣是左手握劍的鄭鐵男初段領先3：1，戰至第2局最多拉開8劍優勢，最終以15：6大勝。港隊過去先後有張藝馨及佘繕妡各於女子少年組佩劍及重劍封后，張家朗則在2017年贏得青年組花劍個人賽冠軍，意味鄭鐵男是男子少年組世界冠軍的港隊第一人。

鄭鐵男是香港本地青年組一哥，上月於烏茲別克舉行的亞青賽封王，近月亦曾與張家朗、蔡俊彥等出戰成年組世界盃，成年組本地排名則位列14位。

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