NBA球評｜湖人屬籃壇老人院　占士「夠鐘返屋企」心態注定出局（文：TD） (20:41)

湖人季前棄掉恨鐵不成鋼的古斯馬後，找來朗度及D侯活回巢欲重溫前年奪冠舊夢，惟二人畢竟年屆36歲，表現漸走下坡，朗度最終打了不足半季再次離隊。至於韋斯特布克及「甜瓜」安東尼，在勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯不時因傷缺陣下，投籃穩定性不足的缺點進一步被放大，尤其「韋少」關鍵時刻的外投表現屢屢成為湖人致命傷。

被球迷戲稱為「抱團界始祖」的勒邦占士，以37歲之齡仍能打出高水平，但如今所能吸引的球員皆為與之同輩的「30+」老將，陣容經過多次調整後，全隊竟仍有多達9名球員年過30，獲封籃壇「老人院」絕不為過。年紀大容易「腳痛」，老將走入洛杉磯的「熱廚房」，自不然無福消受，結果到了季尾重要關頭，傷病問題揮之不去，眾將亦似乎開始失去戰意，占士突然變成一心「夠鐘返屋企」的態度，不再「好打得」，一眉與甜瓜亦笑面迎敵，一副輸了也沒大不了的表情，與馬刺一班年輕小將戰意旺盛，團結一心取得附加賽資格，可謂對比強烈。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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