NBA｜湖人七連敗無緣季後賽　李華士傳取代禾高　路夫籲占士攜子回巢騎士 (17:19)

勒邦占士受腳踝傷患影響，近5仗第4次成為座上客。湖人首兩節與太陽勢均力敵，半場僅落後5分。惟太陽換邊後大爆發，戴雲布克卡單節獨取16分，令湖人第3節一度落後26分。湖人最後一節收窄分差，但仍以11分之差落敗。第10位的馬刺同日以116：94擊敗丹佛金塊，與湖人拉開3場勝差，在餘下3場賽事下，湖人確定繼2018/19賽季後，再度缺席季後賽。

湖人教練禾高賽後難掩失望，認為球隊上下一心為湖人榮譽努力，最終事與願違，「我們遭淘汰，但我可以說這並非不夠努力所致。我們的球員都全情投入，奮戰至最後一刻，可惜最終功虧一簣」。多間美國傳媒均指這名2020年總冠軍教頭將會離職，曾在湖人擔任助教的史尼達被視為接掌大熱；14年前率領塞爾特人拿下總冠軍的李華士，亦被指將從76人過檔。

勒邦占士自2003年投身NBA以來，第4次無法晉級季後賽。37歲的「大帝」球員生涯步入尾聲，未來動向備受矚目。他日前獲騎士前隊友路夫力邀回歸克里夫蘭，並著他帶同兒子Bronny相聚，「這對他而言就像童話故事結局。我們的球隊不斷進步，克里夫蘭以至俄亥俄州的人民都愛戴他，這樣實在很美好」。

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