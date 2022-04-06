歐聯8強｜迪布尼偕科頓助曼城小勝  哥迪奧拿破鐵桶陣  歸功球員保耐性 (13:57)

「藍月」今仗掌控逾七成控球權，惟受制於敵軍的嚴密防守，15次射門僅兩次命中目標。哥迪奧拿在68分鐘一口氣換入基亞利殊、菲爾科頓及加比爾捷西斯，力求拆破客軍「大巴」。調動兩分鐘立即見效，入替僅80秒的菲爾科頓在4名守衛力逼下送出致命直線，為曼城第50次出戰歐聯的迪布尼快腳射入打破缺口，為曼城鎖定一球勝局。

哥迪奧拿賽後承認面對強悍的馬體會任務艱巨，指出對手早段已屯兵後防，缺乏空間組織進攻，但球員一直保持耐性等待入球機會，「在這種比賽，對手後防緊密、具深度，我們要贏球便需保持耐性，不能感到焦躁」。

馬體會教練施蒙尼則認為，縱然死守部署功虧一簣，麾下仍能昂首返回西班牙不覺失禮。他又說：「數據會說話，我們遇上非凡的對手。我們以所擁有的武器應對，防守得非常出色。本可寄望利用對方騰出的空間偷襲反擊，但看似創造了絕佳機會時，對方入球了。」

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