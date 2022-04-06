歐聯8強｜利物浦作客賓菲加拔頭籌 高普稱未留力 下周撼曼城再力拼 (12:15)

利物浦17分鐘由安德魯羅拔臣開出角球，干拿迪力壓主隊守衛跳頂建功，取得加盟後首個入球。43分鐘，阿歷山大阿諾特長傳入禁區，路爾斯戴亞斯頭槌橫傳予沙迪奧文尼射成2：0。49分鐘，干拿迪一次解圍失誤，讓賓菲加射手達雲紐尼斯把握機會追近比分。惟利物浦及後仍反客為主，在完場前3分鐘，由路爾斯戴亞斯扭過門將射入空門，把兩球優勢帶回晏菲路。

高普賽後表示，作客賓菲加贏波並非易事，惟相信球迷亦認同球隊今仗可取得更多入球，認為出線尚未穩妥，「首回合只是淘汰賽的上半場，希望不要給予對手任何逆轉的機會。賓菲加能淘汰分組賽全勝的阿積士，晉級8強絕非僥倖」。

紅軍下仗與曼城上演英超榜首大戰，高普強調賽前未因顧慮該仗而改變部署。他又認為，即使球隊擊敗「藍月」取回榜首，亦不代表冠軍爭奪戰就此完結，「對方是世上最強球隊之一，不會因為贏了就覺得『OK，冠軍就此誕生』，但我們還是要盡力一拼」。

此外，交出助攻的安德魯羅拔臣，賽後稱遭主隊球迷投擲數枚打火機，雖未有被擊中，但批評即使對球賽結果感沮喪，也不應向球場擲物意圖傷人。不過他亦不失幽默，笑說或協助了擲物的球迷戒煙。

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