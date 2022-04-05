亞協︱郭嘉諾接掌臺南市FC　領軍亞協盃鬥港超隊　盼將香港職業足球帶到台灣 (21:38)

臺南市FC將連續兩屆出戰亞協盃J組，若理文於本月中附加賽晉級，屆時郭嘉諾將領軍遇上兩支港超隊東方龍獅及理文。郭sir向本報透露原定兩周前已起行，但因疫情延遲工作簽證進度，盼最快本周末至下周可出發，期望在亞協前能趕及帶隊參與本月中開鑼的台灣企業甲組聯賽，「球隊贏了兩屆聯賽冠軍後，覺得是時候進軍亞洲，故找熟悉香港足球和亞洲賽環境的教練，我今季沒有球會合約在身，故很快答應職位，期望在亞協盃舞台盡展所長，同時協助球隊爭取聯賽三連霸」。

郭sir透露今次簽約是「短期形式」，視乎亞協盃成績，若晉級會繼續帶隊，「今次首次外闖執教，希望可將香港足球正面和職業一面帶到台灣。台灣足球仍是半職業階段，希望可幫助他們職業化」。

42歲的郭嘉諾於去年初修畢亞洲足協專業教練牌照，可領軍出戰亞洲賽。他過去曾任港足教練領U23出戰2018年雅加達巨港亞運，以及連贏兩屆省港盃，亦曾任港足一隊助教。因熱血提場被稱為「風車sir」的他，在港超曾執教佳聯元朗及天水圍飛馬等隊，今季飛馬棄戰自降後他未有落班，只兼職教城大校隊及到電視台任足球評述，以及出任香港西甲足球學校總教練。

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