歐聯8強｜利物浦征賓菲加誓延四冠王夢　雲迪積克：盼成就難忘球季 (22:07)

賓菲加vs.利物浦 歐聯8強首回合 now643台 明晨03：00直播

曼城vs.馬德里體育會 歐聯8強首回合 now644台 明晨03：00直播

利物浦自2019年在歐聯封王後，過去兩屆分別於16強及8強止步，今季再闖8強，誓爭突破再圓舊夢。今季「紅軍」已在本土聯賽盃奪冠而回，於聯賽暫列次席緊隨曼城其後，加上足總盃已躋身4強，意味球隊仍有望爭取成為「四冠王」。對此，紅軍中堅華基爾雲迪積克不諱言：「來到此時此刻，我們都希望可成就一個難忘球季。己隊在各項賽事仍有機會，但亦要謹記一切皆非理所當然，必須努力去爭取到底。」

軍情方面，紅軍是役沒傷病可「夫添」出擊，其中曾效力波圖的鋒將迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯將重返葡萄牙面對舊會死敵，料戰意更濃；主隊賓菲加則僅有兩名後備中場因傷避戰，而一對曾於英超征戰多年的中堅奧達文迪及維頓漢將鎮守中路防敵。

同日另一場則由兩支矢志歐聯「零的突破」的馬體會及曼城交鋒，曾3次飲恨奪亞的馬體會，今季表現飄忽，主帥施蒙尼賽前先認低威之餘，亦不忘暗諷對手：「論陣容實力，對方絕對是處於上風。我認為曼城與拜仁慕尼黑以陣容來說，將會是今屆奪標大熱。不過，去年車路士卻成為了冠軍（決賽擊敗曼城），相信沒太多人料到吧？」而今仗兩軍同樣有傷停問題，「藍月」右閘基爾獲加須停賽，而中堅魯賓戴亞斯因傷續唞；馬體會則有中場恩歷克卡拉斯高停賽，中堅荷西基文尼斯亦因傷避戰。

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