意甲｜AC米蘭失分爭標現暗湧　米赫洛域為博洛尼亞不敗自豪 (18:03)

有主帥皮奧利第100次領軍的「紅黑軍團」，是役有基奧特掛帥，但上半場與對手互交白卷。換邊後老將伊巴謙莫域入替，這名40歲射手更一度因與對手頭部相撞致眼角流血，惟奮戰下仍未能領軍打破僵局，最終只能與對手賽和0：0。AC米蘭賽後31戰得67分續居榜首，但與次席的拿玻里縮窄至1分差距，並以4分領先少踢1場暫列第3的宿敵國際米蘭，令爭標形勢更添混亂。

全場受壓的博洛尼亞力保不敗，同時終結對手聯賽三連勝走勢，令未能督師的主帥米赫洛域感自豪。這名塞爾維亞隊名宿早前證實白血病復發，並需入院接受治療，但仍不忘關心麾下。暫領軍的助教迪利奧說：「教練賽後向全體球員發表講話，以視像形式祝賀球隊，我們都為今天的表現感到高興。事實上這是困難的時刻，但米赫洛域一直叫球員不要放棄，就像他從來沒有放棄一樣。」AC米蘭主帥皮奧利則否認因爭標壓力影響球隊表現，並預計聯賽形勢至最後兩周才明朗化。

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