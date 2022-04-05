桌球｜吳安儀越級挑戰男子世界賽　資格賽反負牙買加好手飲恨 (21:06)

吳安儀周日在溫徹斯特公開賽決賽直落4局橫掃應屆女子世界冠軍勒查露，捧起今季第2項排名賽獎盃。這名31歲港將今轉戰桌球世界賽資格賽，在首圈面對世界排名83位的麥里昂，第1局落後5：28下，把握機會「起break」打出一棒97度，並以102：28先拔頭籌，領先局數1：0。

不過麥里昂在爭持局勢較為佔優，之後連贏兩局78：0和62：32，第4局又打出一棒93度勝出，局數反超3：1。吳安儀第5局苦戰下以78：58扳回一城，惟她在防守上出現漏洞，讓對方有多次埋枱機會，結果再連輸3局26：67、24：88、10：90，終以局數2：6敗陣，無緣繼2月威爾斯公開賽外圍賽擊敗中國小將吳宜澤後，再添一場職業賽勝仗。

至於兩年來首戰國際賽的另一港將傅家俊，將於今晚稍後時間於資格賽登場，面對英籍球手般斯。

另外，來自威爾斯的李安戴維斯（Liam Davies）在首圈以局數6：4擊敗世界排名88位的愛爾蘭球手艾朗希爾，以15歲又277日之齡成為這項賽事史上最年輕的獲勝球手。

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