NCAA男籃｜肯薩斯締決賽最大逆轉　反勝北卡奪隊史第4冠　（附精華） (17:23)

8號種子北卡在決賽面對頭號種子肯薩斯，憑上半場打出一波16：0的攻勢，領先40：25完半場。不過肯薩斯於下半場及時回勇，兩軍在末段互有領先，惟北卡接連等失4球，反觀麥戈馬克（David McCormack）貢獻「雙雙」15分10籃板，包括最後22秒射入關鍵2分，終領肯薩斯以3分之差險勝，事隔14年再次登頂。

皮雅斯等肯薩斯校友有到場為師弟打氣，當他見證母校奪冠後，更興奮高呼：「這是屬於我們的晚上」。值得一提的是，堪薩斯在2020年同被視為奪冠大熱，但當時受新冠疫情影響，NCAA宣布取消賽事，故此肯薩斯主帥沙夫（Bill Self）把冠軍帽子送給該屆得分王、現征戰NBA發展聯盟（G League）的控衛迪雲杜遜，他表示：「對我來說，這場勝仗也屬於他們，因為我一直認為2020年的球隊更好，有能力在NCAA表現出色」。

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