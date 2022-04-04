世界盃｜西德兩國同組　拿樸迪偕根度簡預告行善　小組排名較差者捐食物 (22:20)

西班牙隊將繼2010年世盃4強取勝後，再與4屆盟主德國隊在這賽事交鋒。拿樸迪和根度簡先禮後兵，打賭小組排名較差一方，需透過慈善機構MCFC Fans Foodbank Support（MCFC），捐贈1000頓飯予曼市的無家者，這次打賭獲得各方讚賞。世盃E組球隊尚有日本隊，另一席位屬於哥斯達黎加和新西蘭的勝方。

曼城將於香港時間周三凌晨，在歐聯8強首回合主場迎戰馬德里體育會，主帥哥迪奧拿今日被質疑過去5季未能帶領「藍月」奪標，這名51歲的西班牙籍名帥回應道：「我時常在歐聯賽事想得太多，這絕對是事實，而且創造出愚蠢的戰術。」

他又拿拜仁慕尼黑日前在德甲，派12人落場對弗賴堡來開玩笑，「我今晚若又有靈感，明天將有不可思議的戰術。曼城將有12人落場比賽」。

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