意甲｜國米開價6.9億售拿達路　爭議聲中贏祖雲續爭標　艾歷尼放眼下季 (19:53)

賽前排第3的國米於意甲作客少1分的祖雲達斯，兩軍戰至45分鐘出現爭議一幕，國米後衛杜費斯被回防的艾華路莫拉達踢跌，球證經視像裁判（VAR）提示，到場邊翻看片段後改判12碼。查漢奴古主射被祖雲門將施捷斯尼撲出，國米球員群起衝前，皮球在混亂當中入網。球證先是認為查漢奴古犯規在前，判入球無效，但再經VAR檢查後，認為有祖雲球員在查漢奴古起腳前衝入禁區，令查漢奴古得以重射中鵠，為國米打開紀錄。

祖雲換邊後狂攻不果，最終以0：1敗陣，多踢一場下落後國米4分。艾歷尼在上半場的爭議時，激動得將外套怒掟於草地，賽後強調球隊表現佳，最終落敗甚為無奈，他又說：「我們只能繼續確保第4位，然後好好地準備下季，大家可以說祖雲跌出爭標行列了。」

國米續落後AC米蘭及拿玻里3分，AC將於香港時間周二凌晨迎戰博洛尼亞。國米賽後則傳出將拿達路馬天尼斯標價6.88億。意媒轉會窗稱繼阿仙奴後，其倫敦死敵熱刺亦將加入爭奪，但意籍記者Giancarlo Padovan稱熱刺同時向季後離隊的保羅戴巴拿表達興趣。

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