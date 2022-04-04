英超｜干地領熱刺大勝暫升第4　再向阿仙奴送高帽　阿迪達稱毋懼心理戰 (18:30)

紐卡素的法比安舒哈於39分鐘先開紀錄，但熱刺的孫興慜在4分鐘後助攻賓戴維斯扳平，下半場再藉隊友馬特杜靴迪、孫興慜、艾馬遜及貝雲積建功，以5：1大捷及取得三連勝，自干地去年11月走馬上任後，首次在英超趕過北倫敦宿敵阿仙奴，多踢兩仗下升上第4。

干地說：「為取得下季歐聯入場劵的夢想，熱刺餘下8輪英超就是8場決賽，每仗都非常重要。」他又坦承上任時沒想到球隊可躋身前四，「但每個球員的水平不斷改善，令熱刺不斷攀升。他們已明白走對了方向，我和球員互相信任」。

惟干地不諱言阿仙奴始終是前四熱門球隊，阿迪達回應道：「我不知道。這是他（干地）的個人問題。對於他的心理遊戲，我想若有必要的話，我會更多地用在我的球員身上，目的是令他們表現得更好。」他又堅稱麾下懂得面對壓力，「他們已習慣了」。

阿仙奴周二凌晨只要不敗，便可重返第4位。水晶宮箭頭韋費特沙夏有望克服腿筋受傷上陣，這名科特迪瓦國腳上周因傷無緣於溫布萊球場友賽英格蘭隊。

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