亞冠｜傑志賽前接噩耗　左閘丹尼拉傷肌肉收咧　朱志光嘆打亂部署 (15:10)

傑志上月中到泰國備戰亞冠盃，至今與泰國球隊踢了5場友賽，取得3勝2和保持不敗。年屆40的丹尼於頭3場友賽皆有上陣，包括正選對芭堤雅海豚及武里南聯，但據悉在後備入替對北柳一仗傷出，近兩場友賽都未有上陣。

這名港足入籍兵今晨（4日）於個人社交網證實無緣亞冠，他說：「若能夠再次在在武里南體育場聽到亞冠盃主題曲和比賽是很美好，可惜我未能做到了，但我會在家中支持隊友，亦肯定他們會再次令球迷感到驕傲。」他點名小將陳晉一接替其左閘任置，又為丹恩奴域、巴爾拿、艾里奧、陳肇鈞及其他隊友打氣，激勵他們帶同他一起晉級淘汰賽。

傑志證實經醫療團隊診斷後，丹尼因肌肉拉傷需要休息6至8星期，將會錯過今屆亞冠盃分組賽。據悉他已離開曼谷飛返家鄉西班牙，預計無緣為港足參加6月在印度舉行的亞洲盃外圍賽。「藍鳥」上屆亞冠在分組賽取得11分排次名出局，是香港球會歷來亞冠最佳成績，對於丹尼缺陣，總教練朱志光承認部署有影響，「始終球員兩周內要踢6場比賽，仍要繼續訓練及太耐未有比賽，難免有機會有新舊傷患」。

另外，內地傳媒今日報道，受疫情影響及要準備杭州亞運，中國足協已向東亞足協提出今年7月中無法主辦今屆東亞盃決賽周，令這項港足有份參與的賽事，或移師日本或韓國舉辦。報道亦透露中國隊將派U23出戰東亞盃，兩名新晉大國腳、朱辰傑及在港出生的戴偉浚，料列入大軍名單中。

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