世盃外｜烏克蘭主帥誓留基輔殺敵　辛真高偕耶莫蘭高：無法忍受你被殺 (21:51)

柏拉哥夫去年8月走馬上任執教烏克蘭隊，至去年11月中為止，取得2勝5和不敗成績，本於早前再領軍在世盃外附加賽征蘇格蘭隊，卻因祖國被俄羅斯入侵而押後，料將於6月補賽，勝方會與威爾斯隊爭入決賽周。柏拉哥夫說：「我的家人告訴我前往國家西面逃離戰火，我拒絕了。我說：『我是基輔人，我不會離開。』當同胞英勇抗戰時，我拒絕逃走。若敵軍來到基輔，我會手持武器保衛這城市。我現在64歲，我想我能幹掉兩至三個敵人。」

柏拉哥夫又表示，他建議安排烏軍友賽曼聯、曼城和阿仙奴，目的是籌款援助祖國，而且可令目前沒有比賽的麾下重拾狀態。他說：「球員需要5至6場比賽才可恢復比賽速度，若沒有熱身賽，作客蘇格蘭將會很困難。」

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