英超｜C朗流感缺陣曼聯幸和再失分　加利仔稱幾可肯定無緣前四 (20:34)

「紅魔」今仗排出無鋒陣，由般奴費南迪斯串演「偽9號」。戰至63分鐘，伊恩拿祖接應占士麥迪臣傳中，插水式頭槌頂入替李城打破僵局。曼聯只落後3分鐘，便由費特近門補中追平。李城尾段曾再度射破主隊大門，惟占士麥迪臣80分鐘的入球，被視像裁判（VAR）指助攻的伊恩拿祖犯規在先遭推翻。曼聯僥倖保住和局，落後少踢兩場的四哥阿仙奴3分。

C朗再次突然缺陣，曼聯教頭蘭歷克賽前解釋稱，今仗原安排這名37歲前鋒擔任正選，惟他周五出現流感徵狀未有參與操練。隊醫於比賽當日早上到C朗家看診，但病情未有好轉，因此無法上陣。

紅魔名宿加利尼維利則認為，曼聯今仗失分後，幾可肯定退出前四之爭，稱不再對母會「愛之深責之切」，「今仗真的很難看下去，但我不感到憤怒，相信紅魔球迷也是。我們已過了那團怒氣，只是感到困悶，淡然處之」。

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