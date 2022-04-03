網球｜施維雅達挫大坂直美　邁阿密賽封后賀榮登「一姐」　手肘輕傷退出查爾斯頓公開賽 (19:14)

即將榮登網球「一姐」的波蘭籍球手施維雅達，今晨（3日）在邁阿密公開賽女單決賽直落兩盤擊退日籍的大坂直美，連續3項巡迴賽封后。她透露近期曾為如何維持勇態感困擾，但慶幸能堅強面對，在明日正式成為「世一」前迎來最佳禮物。
自2月卡塔爾公開賽起保持不敗的施維雅達，首盤戰至第5局成功破發，局數以6：4先拔頭籌。這名準一姐其後展現王者霸氣，在第2盤保住一局不失，以6：0橫掃對手，在邁阿密賽一盤不失姿態奪冠，連勝走勢增至17場。
施維雅達亦成為歷來第4名女將，在單季內連奪印第安韋爾斯賽及邁阿密賽錦標。她賽後表示過去數周心情一直緊張，不知能否保持連勝勇態，但最終選擇勇敢面對，「我總覺得自己能做得更好，有時落後卻找不到原因，能夠展現堅強意志實在太棒」。惟她透露因連續緊密賽程感到疲倦，加上手肘受輕傷，決定放棄角逐本周上演的查爾斯頓公開賽。
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