英超｜艾歷臣首為賓福特建功　作客爆冷挫車路士　榜首雙雄曼城紅軍齊勝 (23:56)

英超三雄今晚（2日）分途出擊，曼城與利物浦輕鬆贏波，在4月10日的榜首大戰前維持1分差距；賓福特則有基斯甸艾歷臣攻入重返英超的首個入球，領軍爆冷大勝車路士，終止對手各項賽事六連勝走勢。
車路士雖憑魯迪格於48分鐘轟入世界波，但領先不足兩分鐘，被賓福特4分鐘內由真拿達及艾歷臣入球反超，真拿達在61分鐘再添進帳，尤尼韋沙完場前3分鐘在「藍戰士」傷口上灑鹽。車路士終在西倫敦打吡以1：4落敗，29戰得59分續排第3。
作客般尼的曼城開賽5分鐘早早領先，由奇雲迪布尼接應史達寧傳送建功，攻入個人今季第10球。25分鐘，史達寧助攻傳中造就根度簡撞射得手，兩軍下半場未添紀錄，曼城以2：0贏波，30戰得73分保住榜首。然而「藍月」賽前傳來壞消息，領隊哥迪奧拿表示，正養傷的中堅魯賓戴亞斯料仍須休戰兩周，將缺席下輪惡鬥利物浦的榜首大戰。
頭場的利物浦則輕取屈福特2：0，紅軍將沙迪奧文尼先列後備，開賽22分鐘仍由迪亞高祖達頂入頭槌領先；這名葡萄牙國腳完場前1分鐘再博得12碼，後備入替的法賓奴操刀埋齋。利物浦賽後錄得聯賽十連勝，是繼曼城之後，另一支5次締造十連捷的英超球隊。
其他報道：網球｜麥維迪夫施手術勢唞兩個月 18歲狂牛新星邁阿密賽追張德培紀錄
其他報道：世界盃抽籤｜德國教頭費歷克拒看輕日本隊 森保一抗狂牛盼恩尼斯達賜教