世界盃抽籤｜德國教頭費歷克拒看輕日本隊　森保一抗狂牛盼恩尼斯達賜教 (19:56)

去年從路維手中接過「日耳曼兵團」帥印，費歷克11月將迎來領軍後首項國際大賽。他在抽籤揭曉後接受德國電視台訪問稱：「這是有趣的小組，但絕不簡單，不單因為與西班牙隊同組。日本隊亦是世界盃常客，球員都在德甲和其他歐洲聯賽落班，實力不容否定。」他更透露本想相約「藍武士」在世盃前合演熱身賽，如今無法成事。

勢成世盃「四朝元老」的德國隊隊長紐亞，抽籤後憶起過往面對西班牙隊的痛苦經歷，包括2010年世界盃4強一球飲恨，以及前年歐洲國家聯賽遭「狂牛兵」以6球橫掃，強調不會讓歷史重演，「我們有負面回憶，但類似情况不會再次發生。我們在過去數次大賽結果不盡人意，但感覺這次能大展拳腳彌補遺憾」。

日本隊面對兩支前世界冠軍球隊，實力被看低一線。教練森保一透露，將聯絡日職球隊神戶勝利船的西班牙前國腳恩尼斯達，請教打敗西班牙隊的方法。他表明對抽籤結果無所畏懼，維持以晉級8強為目標，「我們開始研究對手，但不會視他們比我們強，會在賽事中發揮自身優勢」。

其他報道：世界盃抽籤｜英格蘭迎美伊升次熱 修夫基拒認上籤反稱「棘手」

其他報道：游泳｜何甄陶攻讀碩士兼顧訓練 世界賽或挑戰蝶泳 憶與何詩蓓訓練添動力

其他報道：東亞盃｜港足直闖決賽周 料7月北上參賽 今夏兩戰亞洲賽

其他報道：世界盃抽籤︱西德日三國同組勢掀惡鬥 美斯偕羅拔仔C組相遇（附分組名單）