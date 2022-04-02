桌球｜中國名將梁文博街頭對女友人拳打腳踢　英法庭判服務令兼罰款 (18:32)

中國桌球名將梁文博去年7月於英國街頭，因一次爭執對女友人拳打腳踢，昨日（1日）被謝菲爾德裁判法院判罰1380鎊及96小時社會服務令，世界桌球總會稱正研究會否追加罰則。

梁文博去年7月於謝菲爾德街頭，對一名女友人拳打腳踢，被閉路電視拍下整個過程。他今年2月向法庭認罪，昨被判罰1380鎊（約1.42萬港元）及12個月內完成96小時社會服務令。他接受中國傳媒訪問時稱，被打者為自己的朋友，二人因瑣事發生衝突，雙方為此感後悔，已私下達成和解，並向對方及其親友道歉。

35歲的梁文博目前世界排名33位，上月底於直布羅陀公開賽首圈128強出局。世界桌球總會得悉判決後表示感到失望，認為控罪嚴重，正考慮展開紀律程序，研究會否追加罰則。

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