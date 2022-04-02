世界盃抽籤｜英格蘭迎美伊升次熱　修夫基拒認上籤反稱「棘手」 (17:05)

綜合賠率網站oddschecker顯示，英軍於抽籤揭曉後，超越法國隊成為今屆世界盃奪冠次熱，僅次巴西隊。惟修夫基稱，B組或比外界想像中棘手，認為英軍已很久未對陣美國隊，亦從未與伊朗隊交手，實力不容輕視，「對美國隊將是有趣的一戰，我跟貝哈特（美國隊教練）見面過很多次。他們具備不少優秀的球員，絕對擁有一定實力。至於歐洲區附加賽的對手仍無從得知，或許是場英國打吡」。

「三獅軍團」上次與美國隊在世界盃交手，是在12年前的南非世界盃，英軍當時因門將羅拔格連「牛油手」，被美國隊逼和1：1，最終屈居對方之後次名出線。該仗後被棄用的格連，於抽籤結果出爐後自嘲，有網民回應稱回想起當日畫面，只盼今屆把關的門將不要重蹈覆轍。

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