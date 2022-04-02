游泳｜何甄陶攻讀碩士兼顧訓練　世界賽或挑戰蝶泳　憶與何詩蓓訓練添動力 (16:05)

港隊奧運「飛魚」何甄陶今早（2日）越洋受訪，正於美國維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀工程學碩士課程的他透露，6月將在游泳世界賽作新嘗試兼戰蝶泳。
第19屆長池游泳世界賽原定去年於日本福岡上演，但賽事因遷就東京奧運而延期，其後受主辦地疫情影響，一度改至明年夏天舉行。匈牙利其後接手舉辦，令賽事得以在今年6月18日至7月3日上演，何甄陶對此表示歡迎，並指在9月杭州亞運前，能出戰多一次國際賽將有幫助，「世界賽改期對我沒太大影響，我也是按照計劃訓練，運動員在疫情下要靈活變通，適應這種生活」。
主項為自由泳的何甄陶，是香港首名以A標出戰奧運的男泳手，他在東京奧運男子100米自由泳初賽以個人最佳的49.49秒贏得小組第一，雖然無緣晉級，但他稱奧運旅程難忘，「我從未試過為一個目標付出這麼多，那時放下學業返港訓練，雖然不知道最終結果如何，但仍全心為此奮鬥，最終達A標出戰奧運，至今仍然難以置信。」他續稱，在港跟世界冠軍何詩蓓一同訓練，自己亦有進步，「看着她二話不說，完成一組又一組訓練，在旁的我都要努力」。
何甄陶表示目前兼練蝶泳，在世界賽有機會作出新嘗試，「我的蝶泳表現出奇地好，或者我會嘗試50米蝶泳，視乎成績再決定會否在亞運挑戰這項。」要兼顧學業和游泳不容易，何甄陶近日獲得港協暨奧委會與信興集團聯合設立的「Panasonic運動獎學金計劃」，他表示獎學金將投放於復健方面，並會購買按摩槍及心跳率監測裝置等器材，改善訓練效果。
其他報道：東亞盃｜港足直闖決賽周 料7月北上參賽 今夏兩戰亞洲賽
其他報道：世界盃抽籤︱西德日三國同組勢掀惡鬥 美斯偕羅拔仔C組相遇（附分組名單）