游泳｜何甄陶攻讀碩士兼顧訓練　世界賽或挑戰蝶泳　憶與何詩蓓訓練添動力 (16:05)

第19屆長池游泳世界賽原定去年於日本福岡上演，但賽事因遷就東京奧運而延期，其後受主辦地疫情影響，一度改至明年夏天舉行。匈牙利其後接手舉辦，令賽事得以在今年6月18日至7月3日上演，何甄陶對此表示歡迎，並指在9月杭州亞運前，能出戰多一次國際賽將有幫助，「世界賽改期對我沒太大影響，我也是按照計劃訓練，運動員在疫情下要靈活變通，適應這種生活」。

主項為自由泳的何甄陶，是香港首名以A標出戰奧運的男泳手，他在東京奧運男子100米自由泳初賽以個人最佳的49.49秒贏得小組第一，雖然無緣晉級，但他稱奧運旅程難忘，「我從未試過為一個目標付出這麼多，那時放下學業返港訓練，雖然不知道最終結果如何，但仍全心為此奮鬥，最終達A標出戰奧運，至今仍然難以置信。」他續稱，在港跟世界冠軍何詩蓓一同訓練，自己亦有進步，「看着她二話不說，完成一組又一組訓練，在旁的我都要努力」。

何甄陶表示目前兼練蝶泳，在世界賽有機會作出新嘗試，「我的蝶泳表現出奇地好，或者我會嘗試50米蝶泳，視乎成績再決定會否在亞運挑戰這項。」要兼顧學業和游泳不容易，何甄陶近日獲得港協暨奧委會與信興集團聯合設立的「Panasonic運動獎學金計劃」，他表示獎學金將投放於復健方面，並會購買按摩槍及心跳率監測裝置等器材，改善訓練效果。

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