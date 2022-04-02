世界盃抽籤︱西德日三國同組勢掀惡鬥 美斯偕羅拔仔C組相遇（附分組名單） (01:45)

今屆世盃決賽周將於11月21日至12月18日在卡塔爾舉行，今日凌晨在卡塔爾首都多哈舉行抽籤儀式，在今屆賽事主題曲「Better Together」等歌舞表演，以及國際足協會長恩范天奴上台發言後，上屆世盃冠軍法國隊主帥迪甘斯手持大力神盃入場，英格蘭名宿贊拿斯任抽籤主持。8名抽籤嘉賓名宿包括巴西的卡富、德國的馬圖斯、澳洲的卡希爾、尼日利亞的奧高查、伊朗的戴伊及中國隊前帥米路天奴域等。

32支參賽球隊按照日前最新公布的世界排名劃分4個檔次，8個小組種子隊分別為主辦國卡塔爾、比利時、巴西、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙及葡萄牙。

焦點為列入第2檔次的德國隊和荷蘭隊，將與第1檔次的強隊組成死亡之組，最終德國隊抽中對陣西班牙隊，聯同日本隊齊落入E組。荷蘭隊則分到與卡塔爾隊及塞內加爾隊同在A組，荷蘭隊守將華基爾雲迪積克將與利物浦隊友沙迪奧文尼交手。

坐擁球星美斯的阿根廷隊在C組，抽中對陣沙特阿拉伯隊、墨西哥隊及波蘭隊，應屆金球獎得主美斯將與羅拔利雲度夫斯基合演「世一」之爭；基斯坦奴朗拿度（C朗）的葡萄牙隊在H組遇加納隊、烏拉圭隊及韓國隊，將與曼聯隊友卡雲尼及熱刺球星孫興慜較量。

其餘組別方面，B組的英格蘭隊對手除了伊朗隊及美國隊，最後一隊為歐洲區附加賽勝方，有機會遇上同在大不列顛的蘇格蘭隊或威爾斯隊；上屆冠軍法國隊在D組遇丹麥隊及突尼斯隊；5屆冠軍巴西隊繼上屆分組賽再遇瑞士隊及塞爾維亞隊，G組最後一隊為喀麥隆隊。

2022年卡塔爾世界盃分組賽抽籤結果

A組

卡塔爾

厄瓜多爾

塞內加爾

荷蘭

B組

英格蘭

伊朗

美國

附加賽勝方球隊（威爾斯/烏克蘭/蘇格蘭）

C組

阿根廷

沙特阿拉伯

墨西哥

波蘭

D組

法國

附加賽勝方球隊（秘魯/澳洲/阿聯酋）

丹麥

突尼斯

E組

西班牙

附加賽勝方球隊（哥斯達黎加/新西蘭）

德國

日本

F組

比利時

加拿大

摩洛哥

克羅地亞

G組

巴西

塞爾維亞

瑞士

喀麥隆

H組

葡萄牙

加納

烏拉圭

韓國

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