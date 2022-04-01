網球｜大坂直美邁阿密賽轟18次Ace闖決賽　感觸撐過精神困擾　心繫網壇「從未離開」 (22:28)

大坂直美過去3次與賓絲交手均落敗收場，今仗亦先輸一盤4：6落後。不過這名4次大滿貫冠軍得主頂住壓力，先以6：3追平盤數，決勝盤更錄得8次發球直接得分，全場18次「Ace」創下本季新高，終再贏一盤6：4反勝對手。

近年屢受情緒問題困擾的大坂直美，上一次晉級決賽已是去年的澳洲公開賽，她賽後受訪期間不禁落淚，「我有時會感到思緒萬千，特別是這種特別情况，已一段時間沒有闖進決賽」。她又強調即使面對精神健康問題，「我從來沒有離開，一直都是網球選手」。至於即將取代早前掛拍的巴迪，登上「世一」的施維雅達，則以6：2、7：5擊敗美籍的彭古拉，連續3項賽事躋身決賽。

男單方面，頭號種子的丹尼麥維迪夫以6：7、3：6不敵波蘭籍的侯卡錫8強止步，這名26歲俄將因此錯失重登「一哥」機會。被譽為「新拿度」的西班牙籍小將艾卡拉斯則淘汰塞爾維亞籍球手基文奴域，4強將鬥侯卡錫。

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