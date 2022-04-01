世界盃︱阿古路回絕加入阿根廷教練團征世盃　稱樂意當大使 (20:23)

阿古路承認獲邀加入阿根廷隊教練團，但已婉拒阿足總會長泰比亞的好意，「我會前往卡塔爾，但只會是球迷身分」，又說：「我與阿根廷隊內所有成員關係要好，但不願每天以助教身分與球員一起。這角色現時不適合我，而且我未做好就緒。至於將來當球隊的形象或足球大使，我是樂意的。」

他在去年10月尾在西甲，為巴塞隆拿上陣迎戰艾拉維斯時，因感胸口痛楚退下火線，其後於12月宣布收山。他說：「我現在仍需做定期檢查，但我已開始在健身房練習，循序漸進的，已開始慢跑，不會跑得太多，而且已可以打板網球和高爾夫球。」他日前甚至突有復出的念頭，又稱「兩年後？拭目以待吧！」

另外，阿古路的巴塞前隊友中堅碧基，據報正考慮相隔4年復出國際賽，或可連續4屆出席世盃。35歲的碧基在西班牙隊於2018年世盃16強出局後退出國家隊。他在國際賽上陣102次入5球，除曾助「鬥牛兵」在2010年世盃封王外，亦連奪2008和12年歐洲國家盃冠軍。

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