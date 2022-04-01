NBA｜公鹿險勝籃網出線季後賽　字母哥超越渣巴膺隊史得分王（附精華） (18:18)

公鹿今面對潛在爭標對手的籃網，全場戰情緊湊，與杜蘭特正面交鋒的「字母哥」安迪度高安普今仗表現更勝一籌，全場貢獻44分、14個籃板及6次助攻的他，在第4節尚餘18秒時射入一記急停三分球，助球隊追成110：110平手，加上杜蘭特的最後一擊未能為籃網絕殺，雙方需加時續戰。最終字母哥再於加時僅餘3秒時博得犯規，兩罰全中下終領軍以120：119險勝，兩連勝後以48勝28負續居東岸次席，提前取得季後賽資格。

由出道效力公鹿至今的字母哥，生涯累積攻入14,216分，超越曾效力公鹿時取得14,211分的名宿渣巴，成為隊史得分王。不過，字母哥稱目前不是慶祝的時候，「若完成任務（衛冕總冠軍）後再慶祝也未遲」。

另外，洛杉磯湖人今在勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯續因傷缺陣下，作客以109：122不敵爵士，四連敗後跌回西岸第11位，餘下6仗常規賽成關鍵。至於同日阿特蘭大鷹隊主場以131：107大勝克里夫蘭騎士後，不但篤定至少取得東岸前10位，亦令7位的騎士落實只能出席附加賽，並間接助第3的波士頓塞爾特人提早出線季後賽。

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