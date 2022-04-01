英超｜下季英超准換5人　後備席增至9人　阿迪達：更多球員獲機會 (16:16)

新冠病毒疫情於2020年初開始爆發，英超球會其後因職球員確診者愈來愈多，令賽會在2019/20年球季決定，允許餘下比賽的後備球員上陣人數由3人增至5人，惟該季結束後，英超半數球會以可換5人有利球會爭勝為由，否決准換5人，使去季替換人數回復至3人，今季亦沒改變。

惟過去反對換5人的英超球會，近期傳言立場軟化，據報這是由於他們在球員工資上，確已花費大量資金，故此應善用這些僱員，而英超賽會也落實將後備席的球員人數增至9人。

相信一直支持換5人的利物浦領隊高普、曼城主帥哥迪奧拿，以及英格蘭職業球員工會（PFA）會歡迎這個好消息，阿仙奴領隊阿迪達亦說：「我為這規例能看齊歐洲主要聯賽而高興，比賽戰術亦將因此而有改變，但最重要的是能減輕球員的負荷，又可確保更多球員獲得上陣機會。」

英超賽會同時宣布，防疫限制由下周一開始進一步放寬，將取消每周兩次對職球員檢測，而檢測對象只會是有徵狀者。另外，比賽日進入訓練場和體育場的受限區域不需再使用疫苗護照。

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