英超｜曼聯落實重啟亞洲行　7月訪泰國澳洲　曼谷演雙紅會 (20:54)

因疫情關係，歐洲球隊過去兩年季前都沒有到訪亞洲，「紅魔」於2019年夏天到訪澳洲、新加坡及上海，今年將相隔3年東來，亦是9年來再訪曼谷，於7月12日與利物浦合演「雙紅會」，賽事名為「曼谷世紀盃」，紅魔之後移師墨爾本踢兩場友賽，包括15日對澳職球隊墨爾本勝利，以及19日鬥另一英超隊水晶宮。

泰國旅遊局早前宣布，4月起放寬入境限制，登機前毋須再出示入境前72小時病毒檢測陰性證明，只須抵埗當日及入境後第5天按要求檢測，大大增加亞洲球迷訪泰機會。曼谷「雙紅會」將於周六開始售票，票價介乎約1170至5850港元。

此外，轉會新聞名記羅曼奴報道，曼聯與般奴費南迪斯達成協議，將續約5年至2027年。據此前報道，這名27歲葡萄牙隊中場周薪將增至24萬鎊。另紅魔證實，35歲老將卡雲尼在日前出戰世界盃外圍賽時小腿受傷，下周日英超主場對李斯特城上陣成疑。

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