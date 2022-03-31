F1｜咸美頓稱近年情緒不穩　勉同路人時刻感恩　維迪染疫兩周終康復 (21:57)

咸美頓去年底失落總冠軍，一度傳出將會退役，但最終重返平治出戰新季，上周在巴林首站摘季，但周日於沙特阿拉伯站三甲不入。他今晚突在社交網撰文，表示過去一年因周遭事物而感到非常難捱，自己長時間與心理及情緒狀態搏鬥，亦稱要繼續走下去，需要很大的努力，但總需要一直堅持。他又解釋，因為朋友提醒自己具有影響力，因此希望勉勵同路人面對難題時，永遠不會感到孤單。

咸美頓開季未見往屆強勢，將在下月10日在澳洲站爭冠。而因染疫缺席首兩站的名將維迪已病癒，可以重返雅士頓馬田備戰，力求為車隊搶分開齋。F1賽會則公布，下季於拉斯維加斯設分站，為遷就歐亞車迷，正賽由慣常的周日改為周六夜賽。

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