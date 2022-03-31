世盃外｜戴偉浚向港機構捐防疫物資　總結世盃征途稱經歷助成長 (19:17)

中國隊在今屆世界盃外圍賽亞洲區第3圈，在B組以6分排第5出局。最後4仗均有上陣的戴偉浚在社交網稱：「每一次經歷都會讓我成長」。內地傳媒報道，這名近年在中超發展的22歲小將，在本月14日在上海復星基金會協調下，以個人名義捐出1.5萬個口罩及5000個快速檢測包予香港循道衛理中心。戴偉浚在訪問稱，希望這些心意可助受惠者遠離病毒，並提醒要更加關懷身邊老人家。戴偉浚的父親為港超球會東方龍獅會務發展總監戴文康。

另外，中國隊主帥李霄鵬在上任76天及完成世盃外，接受內地傳媒訪問時重申目前國足實力不足，需要長遠規劃，他說：「如果我們總想去像中彩票一樣來一次，我想未來可能會更差。我們缺一種愚公移山的精神，國家隊建設到底怎麼回事？堅持的少、變的多。今屆世盃用了3個教練，已經證明工作非常困難。」李霄鵬又稱接手時，已放眼明夏的亞洲盃決賽周，想繼續培養球隊的韌力，「現在我們要接受和面對現實，然後再去改善提高，如果不能正確評估現在，談未來也會走一些彎路」。

另外，內媒報道由於國足及U23成員受防疫措施影響未能如期回國，最早也要在下周日才能登機，連同隔離，有機會令計劃4月23日開季的中超，順延至5月初才開鑼。

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