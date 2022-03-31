荷甲｜雲尼斯達萊下季接掌燕豪芬　曾稱向費格遜及卜比笠臣學習抗壓 (17:57)

雲尼斯達萊於2012年掛靴，曾兩度出任荷蘭隊助教，過去3季任舊會燕豪芬U19及U21梯隊主教練，下季接替季尾約滿的德籍教頭舒密特，升任一隊主教練。他在球會訪問表示：「成為燕豪芬主帥一直是我的夢想，雖然早就下定決心做教練，但本想再等多一年才上任。人生總是超出預期，很高興能夠參與球隊的新路向。」燕豪芬上季獲荷甲亞軍，今季暫落後榜首阿積士兩分。德媒報道，舒密特下季將改投葡超球隊賓菲加。

「雲佬」於1998至2001年效力燕豪芬，2001年夏天轉投曼聯後，5季上陣219場入150球，效率驚人，位列「紅魔」歷來射手榜第11位，協助球隊贏得一次英超等4項錦標，亦曾榮膺英格蘭球員先生、英超季度最佳球員及金靴獎，及後轉投皇家馬德里等隊，2012年掛靴。他成為燕豪芬新帥後，粉碎下季或任曼聯教練團成員的傳聞。

雲佬去年12月受訪時，提及執教風格深受曼聯名帥費格遜及曾教燕豪芬的已故英軍前帥卜比笠臣影響，「當我仍是年輕球員時，曾見識費格遜和卜比笠臣被傳媒批評時，是如何從容應對各方壓力，我希望作為主教練擁有這種特質。我曾在費格遜麾下一段長時間，由訓練場到更衣室，準備比賽過程中，學到如何保持高水平去比賽、如何用頭腦踢波。我亦曾在卜比笠臣麾下效力，從這兩位教練學到很多，肯定會在我教練生涯有所幫助」。

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