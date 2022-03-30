桌球｜傅家俊轟149迎世界賽資格賽　吳安儀調侃世界排名更勝師兄 (20:06)

傅家俊因眼疾及新冠疫情，自2020年2月後未曾出戰排名賽，但上周已出發英國備戰世界賽資格賽。他因未有積分而跌至世界排名121位，被抽中與排名111位的般斯對陣，若打入外圍賽第4圈，或遇另一港將吳安儀，以爭奪正賽席位。吳安儀同樣於下周二登場，首圈鬥男將麥里昂，她近月在英國出賽，上月取得男子職業巡迴賽首勝，世界排名暫列116位，昨在社交網上載截圖，笑稱要趁世界賽開賽前，留下排名超越傅家俊的一刻。

另外，香港桌球總會近日在官網上載招標公告，表示欲於8月3至7日舉辦國際賽，邀請世界排名前8名球手，在灣仔新伊館來港獻技，意味施比、奧蘇利雲等球星有望東來，但桌總亦提到確實日期需視乎防疫措施。

其他報道：NBA｜湖人失分寫63年最差 三連敗恐無緣附加賽 奧尼爾斥欠危機意識

其他報道：友賽｜修夫基不滿三獅球迷噓馬古尼 艾歷臣返病發球場為丹麥建功

其他報道：世盃外｜國足零中龍吞阿曼兩蛋B組第5畢業 戴偉浚盼未來踢出驚人表現

其他報道：世盃外｜沙拿「激光中」宴客緣盡決賽周 埃及足總譴責塞內加爾球迷 稱隊巴同受襲