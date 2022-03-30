友賽｜修夫基不滿三獅球迷噓馬古尼　艾歷臣返病發球場為丹麥建功 (17:36)

科特迪瓦隊此役賽前，有水晶宮鋒將韋費特沙夏因腿筋受傷無緣「倒戈」英格蘭隊。30分鐘，英軍翼鋒史達寧助攻前鋒奧尼屈堅斯打開紀錄。40分鐘，科軍隊長後衛奧利亞「兩黃一紅」被逐，基亞利殊一度向球證為他求情。45分鐘，史達寧射成2：0，加上中堅泰朗明斯完場前埋齋，助英軍淨勝3球，國際賽法定時間連續不敗增至22場。

哈利馬古尼是今仗焦點，事關他今季在曼聯表現不穩，屢出洋相，賽前被質疑不應入選。大會賽前宣讀其名字期間，他被主隊球迷報以噓聲，比賽期間每次觸球都被「開汽水」。主帥修夫基說：「我想這種歡迎儀式絕對是個笑話，他今天的表現絕對非凡，毫無錯失，己隊首個入球先由他在後場引球策動，他亦有參與第2個入球。我們明白每個人總有困難時刻，但他是頂級球員，將會克服過來。」

修夫基稱讚英軍球迷之餘，亦提及「有些支持者是受到社交媒體，又或者球員在之前的球會表現影響。球會的情况是艱難的，但他（馬古尼）現在是穿起國家隊戰衣比賽，而且國際賽經驗稚嫩的國腳，不足以協助英軍入圍年尾舉行的卡塔爾世界盃」。

丹麥隊同日藉隊長基斯甸艾歷臣在57分鐘埋齋，於哥本哈根柏肯球場上演的友賽，以3：0大勝塞爾維亞隊。艾歷臣去夏在歐洲國家盃首場分組賽心臟驟停，逃出鬼門關後首次返回柏肯球場比賽，繼上周復出友賽負荷蘭隊後，再次取得入球。這名賓福特中場說：「我期待參加世界盃，但中間仍有很多比賽，會先專注應戰。」

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