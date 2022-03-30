世盃外｜國足零中龍吞阿曼兩蛋B組第5畢業　戴偉浚盼未來踢出驚人表現 (15:23)

李霄鵬接掌中國隊後4場世盃外，在港出生的戴偉浚首獲徵召，更每仗均獲派上陣，今仗身披17號球衣任正選首次踢足全場，但國足在上、下半場各失一球下負0：2，球隊全場7次射門未有中龍。戴偉浚賽後稱，未能以好的結果去結束今屆世盃外，為此感到遺憾，往後要繼續努力踢出風格。被問到國足未來戰術方向時，他說：「我覺得還是以自己靈活、組織和體系打出來，就是以我為主。一切都聽從安排吧，自己會繼續努力訓練，希望以後有更驚人的表現。」

國足從2019年9月出戰次圈起，今屆逾兩年經歷納比、李鐵及李霄鵬3任主教練，過程由曾起用眾多入籍兵，到陣容年輕化，最終在第3圈10仗1勝3和6負，跟上屆同樣排小組尾二，但分數比上屆少一半僅得6分，失球達19個，與越南隊並列今屆第3圈失球最多球隊。國足不敵阿曼隊後，在最新世界排名勢被對方超越，亞洲排名將跌至第10位。

李霄鵬執掌後1和3負，賽後總結今屆世盃外之旅時，重申球隊成績欠佳原因是「實力不夠強大」，「我們近兩場都被對手拖着踢，在控制比賽節奏方面需要提升。這兩年球員都盡了非常大努力，能落場的都是勇士，希望他們正確看待勝負，然後全身投入即將開始的聯賽」。

世盃外亞洲區其餘賽事，沙特阿拉伯隊主場以1：0挫澳洲隊後，在日、韓最後一輪失分下，沙特與伊朗隊齊重返兩小組榜首。澳洲隊將於6月第3名附加賽對阿聯酋隊，勝方緊接跟南美洲區第5名的秘魯隊，爭奪決賽周最後一席。

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