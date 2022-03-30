世盃外｜沙拿「激光中」宴客緣盡決賽周 埃及足總譴責塞內加爾球迷 稱隊巴同受襲 (14:29)

塞內加爾隊於首回合作客0：1落後，次回合重返主場，憑早段對方一個烏龍球，於法定時間小勝1：0，兩回合計追成平手，加時雙方未有增添紀錄下，要互射12碼分勝負。

上仗首回合時，埃及隊球迷曾以鐳射筆照射塞內加爾球員，今仗輪到塞內加爾的主場球迷準備大量鐳射筆「反擊」，比賽時已不斷用激光騷擾埃及隊門將，在互射12碼階段更變本加厲。雙方頭兩輪都射失，埃及隊球員及門將持續被大量綠光照射，第一個操刀的沙拿炒高，結果埃及隊4輪主射有3人宴客，另邊廂沙迪奧文尼射入奠勝一球後，塞內加爾隊以3：1晉身世盃決賽周，繼非洲國家盃後，相隔51天再次以互射12碼擊敗埃及隊，沙拿再度飲恨不敵利物浦隊友文尼，且在今屆世盃外出戰7場均未能取得入球。

賽後埃及足總發聲明，稱已向國際足協及非洲足協投訴，譴責塞內加爾球迷行為惡劣，包括在埃及球員熱身時投擲水樽和石頭，在看台上又懸掛帶有種族歧視內容的標語，特別是針對沙拿，並指控他們在賽前襲擊隊巴，導致車窗玻璃破裂，有職員受傷，埃及足總已向當局提交相關相片和片段。埃及隊主帥昆洛斯在賽後記者會宣布將會離任。

同日其餘非洲區賽事亦具戲劇性，喀麥隆隊戰至加時補時階段絕殺，兩回合計以2：2逼和阿爾及利亞隊，以作客入球優惠晉級；加納隊同因取得作客入球晉級，他們憑阿仙奴中場湯馬士柏迪建功，以1：1打和尼日利亞隊，令「超霸鷹」繼2006年一屆後再次無緣決賽周，賽後大批球迷衝入球場引起騷亂；另外2支出線球隊為摩洛哥隊及突尼斯隊。

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