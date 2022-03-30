世盃外｜般費起孖挫北馬其頓 C朗獻助攻 連續5屆領葡萄牙闖決賽周 (08:28)

葡萄牙隊於世盃外歐洲區C附加賽組決賽，迎戰上輪爆冷淘汰意大利隊的北馬其頓隊。C朗於賽前唱國歌後怒吼，展示今爭勝決心。陣容星光熠熠的葡軍，有染疫病癒的39歲老將比比，聯同停賽刑滿的祖奧簡斯路齊復任正選組成防線。北馬其頓隊一如擊敗意大利隊的部署，先囤兵後場等待穩守突擊，但32分鐘在後場一次傳球失誤，被C朗截球後打反擊，妙傳予後上的曼聯隊友般奴費南迪斯撞射得手，半場領先1：0。北馬其頓隊落後下急攻，後防不穩有多次犯錯被對手攻門，結果戰至65分鐘，葡萄牙隊再藉一次快速反擊，迪亞高祖達於左路傳中予突破越位的般奴再下一城，鎖定2：0勝局完場。

葡萄牙隊趕上進軍年底舉行的卡塔爾世盃決賽周，C朗將可爭取自2004年來，連續10屆參與大賽決賽周，包括世盃及歐洲國家盃各5次，年屆37歲的他很大機會將是最後一次出戰世盃決賽周。

另邊廂，世盃外歐洲區附加賽B組決賽，波蘭隊憑射手羅拔利雲度夫斯基射入12碼先開紀錄，主場以2：0擊敗瑞典隊，取得另一張決賽周入場券，兼近30年來首次擊敗瑞典隊。在78分鐘為瑞典隊後備入替的40歲老將伊巴謙莫域，無緣再戰世盃。

世盃決賽周抽籤將於香港時間周六（2日）凌晨舉行，根據最新世界排名分檔次，現排第8的葡萄牙將成8組種子隊之一，其餘7隊包括東道主卡塔爾隊、比利時隊、巴西隊、法國隊、阿根廷隊、英格蘭隊及西班牙隊。

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