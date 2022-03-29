乒乓｜李皓晴蘇慧音多哈賽女雙8強止步　偕黃鎮廷單打16強齊出局 (19:42)

香港一哥黃鎮廷跟何鈞傑在男雙8強面對德國的邱黨/杜達以11：7先拔頭籌，但對手前三板控制嚴密，黃何配處處受制下連輸三局6：11、5：11和4：11出局。黃鎮廷及後轉戰單打，他在16強面對克羅地亞隊的加仙拿先輸兩局4：11，雖於關鍵的第3局以11：7勝出，但第4局再輸8：11，終以局數1：3告負。

女子組方面，李晧晴在女單16強跟中國隊球手張瑞鬥得激烈，可惜把握力稍遜下連輸兩局9：11，她在第3局以11：8追近局數，惟對方關鍵時刻加強進攻，她再輸一局9：11，無緣晉級。李晧晴隨後伙拍蘇慧音出戰雙打8強，可惜兩度戰至「刁時」下，以局數1：3（11：13、11：8、5：11、11：13）憾負印度隊組合，另一香港組合朱成竹/杜凱琹則以直落三局5：11、8：11和7：11，不敵日本的木原美悠/長崎美柚，雙雙於8強畢業。

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