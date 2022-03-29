俄烏局勢｜俄足協傳欲轉投亞洲足協　車路士或3周內賣盤　傳4買家入圍 (20:45)

俄羅斯上月入侵烏克蘭後受各方制裁，歐洲足協亦禁止俄羅斯國家隊及球會參與旗下賽事，直至另行通知。據報俄方向體育仲裁法庭（CAS）上訴不果後，近期曾商討轉戰亞洲足協（AFC）的可能性，但消息指有關討論未有最終定案。事實上，俄足協即使落實申請轉投AFC，仍必須獲得AFC屬會一致同意才可成事，此前「轉會」的例子包括澳洲足總於2006年由大洋洲足協（OFC）轉至AFC，而在1974年因政治原因被踢出AFC的以色列足總，亦在1991年轉至UEFA，惟長達17年未屬任何洲協會成員。

另外，車路士俄籍班主艾巴莫域被英國政府制裁後，賣盤程序仍在進行，負責賣盤的The Raine Group表示，將在未來3周內向政府提交買家資料。據報入圍的投標方共4個，他們須提交收購車路士後的詳細計劃，包括擴建史丹福橋球場。據《天空體育》消息指，英國政府擬為賣盤定限期，傳日子為下月第3個星期內。

而「藍戰士」早前獲准在確保艾巴莫域不可獲益下重新售票，但因美國運通仍禁止客戶通過其公司購買車路士門票，加上現金交易亦被禁止，球迷目前只能以萬事達或Visa信用卡購票。

另外，3名俄羅斯前運動員昨被美方加入制裁名單，包括前冬季奧運冠軍Sergey Chepikov與Vyacheslav Fetisov，以及前世界拳王Nikolay Valuev。至於去年東京殘奧男子100米蛙泳冠軍的烏克蘭隊泳手Yevhen Bohodayko，近日賣出自己的奧運金牌，並將收益捐予烏克蘭軍方。

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