英超｜普捷天奴獲畢特力撐掌曼聯　傳已完成面試　尹戈爾籲坦夏格三思 (17:39)

法國足球記者Santi Aouna稱，普捷天奴日前已跟曼聯管理層接觸。有指紅魔會在4月決定新帥人選，但球會據報向對方表明未急於敲定新帥人選，英國傳媒則形容這名阿根廷籍教頭的任命，「比過去任何時候更為真實」。

擁有英超執教經驗的普捷天奴，更獲得紅魔名宿撐腰，繼加利尼維利後，同為「92年黃金一代」的畢特亦盛讚其功力已獲英倫球壇認可，「他年輕而且充滿熱誠，比賽風格很適合曼聯。我曾在熱刺訓練場跟他共晉午餐，作為球員你會願意為他效命」。

西班牙隊教練安歷基亦被視為紅魔潛在新帥人選之一，英國《天空體育》稱，曼聯本周將安排這名51歲教頭面試。安歷基據報有意往英倫執教，惟不願在年底世界盃前離開現有崗位，意味即使接受任命後仍需缺席近半季，或大大減低曼聯斟介意欲。

至於據報已完成面試的阿積士教練坦夏格，日前被荷蘭隊主帥尹戈爾勸喻不要接掌曼聯。曾在2014至2016年任教紅魔的尹戈爾說：「坦夏格是個好領隊，亦是曼聯主帥的好人選。不過，曼聯是一間商業味濃的球會，他應該選擇一間『足球會』，而非商業球會」。

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