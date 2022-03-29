F1｜沙特站附近油庫遇襲後續戰　總裁否認見利忘義　英媒稱終止合約時機已過 (21:42)

F1在在巴林及沙特舉行新季首兩站，接連引起人權爭議，上站在沙特舉行練習賽期間，更發生賽場附近油庫被襲擊一事，最終賽會與車手開會後，決定賽事繼續舉行，並在聲明表示會檢討安排。《每日郵報》今日報道，沙特主辦方於2020年與F1賽會簽約，合約為期10年，每年獲高達5000萬鎊（約5.13億港元），因此F1行政總裁Stefano Domenicali肯定不會取消合約。

平治「黑帝」咸美頓等車手，近期屢就沙特人權問題發聲，Stefano Domenicali日前向天空體育稱，「沒有人能質疑F1的道德標準」，又認為舉行沙特站對世界有良好影響。《每日郵報》引述消息人士稱，賽會將在下月澳洲站前，與各持份者開會檢討沙特站一事，但認為要求取消此站的時機已過，車手們只能退而求其次，研究如何在不更改賽站下宣揚人權。

其他報道：世盃外｜意大利出局後更衣室垃圾滿地 邦路斯道歉 文仙尼落實續領軍

其他報道：拳擊｜美拳手Jake Paul今夏上擂台 邀韋史密夫與基斯洛克演前哨戰