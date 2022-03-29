轉會｜巴塞會長拿樸達否認斟美斯回巢　稱將落實簽兩新兵 (18:42)

近年陷財政危機的巴塞，在拿樸達重返會長一職後積極開源節流，財政似有改善，他昨日受訪時更透露即將完成兩宗收購，包括一名中場中及一名中堅。據著名轉會新聞記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息稱，二人分別為AC米蘭的基斯爾及車路士的安達斯基斯坦臣。此外，拿樸達又承認會方正與列斯聯的巴西隊翼鋒拉芬夏比洛尼接洽，稱「他是名好球員，其經理人亦正與我們商討，但一切仍未有定案」。

巴塞主帥沙維曾表明，希望現效力巴黎聖日耳門（PSG）的美斯，假以時日可重返魯營。惟拿樸達為此「潑冷水」，「我從未收到任何有關他想回巢的消息，而且自從他離開巴塞後，我們也未有聯繫。己隊正希望建立一支全新球隊，因此未有考慮斟美斯回巢」。他又承認即使對方欲回來，以球隊目前財政狀况難以承擔，並否認欲以天價爭奪近日盛傳或投死敵皇家馬德里的兩大新星基利安麥巴比及艾寧夏蘭特。

另外，將於明夏約滿的33歲拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基，據報獲會方開出一紙4年新約留人。惟據報這名波蘭國腳有意轉換環境，其中巴塞是潛在買家。對於有關傳言，拿樸達僅稱「頂級球員都會想踢巴塞」。

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