F1丨韋斯塔本壓陸奇尼沙特站封王　咸美頓僅第10　認平治未達爭標水平（附精華） (19:05)

今站賽事在當地受武裝分子襲擊的陰霾下進行，首次排頭位的紅牛車手佩雷斯初段保持領先，但威廉士車手拉特菲在第16圈炒車，陸奇尼和韋斯塔本乘機爬頭，搶佔頭兩位。韋斯塔本尾段逐步縮窄跟陸奇尼的差距，終於在最後3圈成功反超，以1小時24分19秒293首名衝線，比0.549秒之差擊敗對手，贏得今季首個分站冠軍。

法拉利的陸奇尼和辛尼斯分列第2、3位，而佩雷斯則得梗頸4，不過在彎多路窄的吉達賽道也出現不少驚險場面，最終只得13位車手完成賽事，平治的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓亦僅得第10名。目前在車手榜上，法拉利暫列頭二，陸奇尼以45分排榜首，領先隊友辛尼斯12分，韋斯塔本則以25分排第3。

咸美頓賽後承認戰車在首兩周的表現未如理想，戰力暫時明顯未達爭標水平，但認為是役取得1分尚可接受。

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